DSA przyjęty przez Parlament Europejski

Ważne poprawki przyjęte, choć nie wszystkie

Dzięki apelom europejskich i polskich organizacji udało się przekonać eurodeputowanych do przyjęcia najważniejszej poprawki dotyczącej możliwości blokowania przez platformy treści prasowych w oparciu o swoje regulaminy i warunki.

Od teraz platformy cyfrowe przy próbie zablokowania dostępu do treści lub ich usunięcia są zobowiązane do uwzględnienia praw podstawowych, w tym wolności prasy, co tym samym ogranicza swobodę platform.

Kwestie związane z utrudnieniami w zakresie uzyskania zgody od internauty na reklamę nie zostały pozytywnie przegłosowane – boleje Izba Wydawców Prasy.

Prace nad ostateczną wersją

Izba poinformowała, że zabrakło jednego głosu, aby przegłosować zasadę, że pośrednicy internetowi (do takich należą m.in. Google i Facebook) naruszający prawa autorskie na skalę komercyjną działający w złej wierze mogliby zostać zidentyfikowani przez innych pośredników (np. rejestry domen, pośredników płatności) i która miałaby zagwarantować posiadaczom praw dostęp do zweryfikowanych informacji.

Projekt trafi teraz do trilogu, trójstronnego spotkania, gdzie – w oparciu o przyjęte stanowisko PE, ogólne podejście Rady Europejskiej i projekt wyjściowy Komisji Europejskiej – wypracowane zostanie ostateczne brzmienie aktu.

fot. You_littleswine – Pixabay