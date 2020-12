Dalsze przecieki na temat Galaxy S21

Dalsza część przecieku

Niedawno byliśmy świadkami sporego przecieku na temat Galaxy S21 Ultra, najmocniejszej wersji zbliżającego się wielkimi krokami flagowca Samsunga. Okazuje się, że przed zaplanowaną na 14 stycznia prezentacją wiemy już o nowych smartfonach niemal wszystko – specjalistom od przecieków udało się dotrzeć także do informacji o słabszych modelach.

Ta sama nazwa, inne urządzenia

Różnice między telefonami będą w praktyce dość spore. S21 otrzyma wyświetlacz o przekątnej 6,2 cala, natomiast ekran w S21 Plus ma mieć przekątną 6,7 cala. Oba będą pracować z rozdzielczością 2400x1800 i obsłużą 2 tryby odświeżania – 60 oraz 120 Hz. Dla porównania, parametry wyświetlacza S21 Ultra to 6,8 cala, 3200x1440 oraz dynamiczne odświeżanie z zakresu 1-120 Hz.

Wyraźnie gorszy w porównaniu z S21 Ultra będzie też aparat. Oba telefony będą mieć podobny moduł główny, czyli 12-megapikselową matrycę, 12-megapikselowy aparat szerokokątny, 64-megapikselowyteleobiektyw oraz kamerkę selfie 10 Mpix. Oba poradzą sobie za to z nagrywaniem wideo w 8K i przy 30 klatkach na sekundę.

Różnice w każdym calu

Akumulator ma mieć pojemność 4000 mAh dla S21 i 4800 mAh w S21 Plus. Mniejszej pojemności będzie też towarzyszyć wolniejsze ładowanie – oba telefony obsłużą ładowarki 25 W, co jest dużo niższą wartością od 45 W, z jakimi poradzi sobie wersja Ultra.

Zmiany widać także w zastosowanych podzespołach – w tańszych modelach znajdziemy co prawda montowane też w najdroższej wersji, topowe procesory Snapdragon 888 lub Exynos 2100 (zależnie od kraju), ale towarzyszyć im będzie jedynie 8 GB RAM-u. Na dane użytkownika przeznaczone będzie 128/256 GB, bez możliwości rozbudowy kartami pamięci. Zmianie względem najdroższego modelu nie ulegną natomiast takie elementy jak zgodność z normą IP68, obsługa Dual SIM, obecność czytnika linii papilarnych czy zgodność z 5G.

Tańsze i droższe

Jak zatem widać, choć wszystkie wersje mają w nazwie symbol S21, prawdziwym flagowcem będzie jedynie ten najdroższy. Samsung z każdym rokiem coraz mocniej podkreśla różnice między poszczególnymi wersjami, a w przypadku S21 są one szczególnie wyraźne. Dzięki temu S21 oraz S21 Plus będą w chwili debiutu prawdopodobnie wyraźnie tańsze od swoich poprzedników – wersja Ultra ma z kolei w stosunku do S20 Ultra wyraźnie podrożeć.

fot. Samsung