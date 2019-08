Dane medyczne 32 milionów osób na celowniku hakerów

Śródroczny Barometr Naruszeń Protenusa (Protenus Breach Barometer) wykazał, że liczba naruszonych rekordów amerykańskich pacjentów w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. dwukrotnie przekroczyła ich liczbę z całego roku 2018 (32 miliony wobec 15 milionów). Nielegalnie pozyskiwane dane medyczne mogą być sprzedawane na czarnym rynku. Są one skarbnicą informacji o pacjencie, co pozwala nawet na prowadzenie przestępczej działalności na jego konto.

Jak podaje firma Protenus, która zajmuje się wykrywaniem anomalii w funkcjonowaniu służby zdrowia, w tym incydentów cybernetycznych, w pierwszej połowie 2019 r. doszło do 285 ujawnionych zdarzeń i utrzymuje się tendencja co najmniej jednego naruszenia danych medycznych dziennie. Sprzyja temu digitalizacja dokumentacji medycznej, nie zawsze odpowiednio zabezpieczanej.

Nie tylko hakerzy

Według raportu Protenusa ataki hakerów były przyczyną 59 proc. ujawnionych incydentów w pierwszej połowie 2019 r. (168 przypadków) i odpowiadały za 88 proc. wszystkich naruszonych rekordów (27,8 miliona). W ramach największego ujawnionego naruszenia – włamania do agencji zajmującej się gromadzeniem danych medycznych – ucierpiało ponad 20 milionów rekordów pacjentów, a niektóre dane trafiły do sprzedaży w darknecie.

Co ciekawe, za naruszenie ponad 3 milionów rekordów odpowiedzialne były osoby mające dostęp do informacji poufnych w szpitalach.

