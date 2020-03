Darmowe Allegro Smart i Empik Premium

Do 18 kwietnia br. użytkownicy serwisu Allegro mogą za darmo korzystać z usługi Smart, czyli bezpłatnych dostaw zakupionych przedmiotów. Dotychczas wymagało to włączenia się w system abonamentowy i dokonania zakupów o wartości co najmniej 40 zł u jednego sprzedawcy, gdy miejscem odbioru przesyłki był paczkomat (w przypadku przesyłek kurierskich należało wydać co najmniej 100 zł). Operator platformy wyjaśnia, że chce w ten sposób skłonić użytkowników do pozostania w domach; przyczyni się to do zmniejszenia prawdopodobieństwa rozprzestrzeniania się koronowirusa. Po 18 kwietnia usługa zostanie automatycznie wyłączona.

Osoby, które wcześniej opłaciły abonament Smart, nie powinny czuć się pokrzywdzone – zostanie on za darmo przedłużony o miesiąc.

Podobne działanie podjęli przedstawiciele Empiku, którzy proponują nieodpłatne korzystanie przez 60 dni z usługi Empik Premium (darmowa dostawa kurierem i do paczkomatów); w tym przypadku należało wcześniej dokonać zakupów na sumę co najmniej 40 zł.

