Darmowe audiobooki w promocji InPostu

Bezdotykowe odbieranie paczek z paczkomatu InPost to obecnie najbezpieczniejsza forma dostarczania zamówień.

Aplikacja InPostu na urządzenia przenośne i umieszczona w niej funkcja zdalnego otwierania skrytek jest w tej chwili najbardziej rekomendowanym sposobem odbierania zamówionych paczek. Wystarczy zbliżyć się do paczkomatu, uruchomić w urządzeniu mobilnym lokalizację, w aplikacji wybrać opcję „Otwórz skrytkę zdalnie" – i już. Odpowiednia szafka się otwiera, a w aplikacji widać informację o tym, w którym rzędzie i kolumnie powinna się znajdować paczka. Wszystko przebiega szybko i sprawnie, a do tego bezpiecznie. Na tyle, że paczkomaty są obecnie przeładowane i brakuje miejsc do wkładania oczekujących pakunków.

InPost ogłosił konkurs

Ciekawy sposób na zmotywowanie ludzi do szybszego odbierania zamówień znalazł InPost. Zabawa polega na tym, aby dostarczoną do paczkomatu przesyłkę odebrać maksymalnie do 2 godzin od otrzymania powiadomienia. Użytkownicy, którym uda się zrealizować to zadanie, w nagrodę otrzymają możliwość aktywacji 30-dniowego dostępu do audiobooków w Audiotece zupełnie za darmo.

Aby odebrać nagrodę

Należy przede wszystkim wyjąć paczkę w wyznaczonym czasie, a następnie na stronie https://www.szybkiepolowanie.pl/ wpisać 4 ostatnie cyfry numeru odebranej przesyłki, imię, numer telefonu oraz adres email. Na skrzynkę zostanie wysłany voucher, który trzeba później wprowadzić na stronie promo.audioteka.com.

Promocja InPostu trwa od 1 do 15 kwietnia br.

fot. InPost