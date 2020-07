Darmowe funkcje w Google One

Po raz pierwszy za darmo

Google One to przestrzeń dyskowa w chmurze uruchomiona w 2018 r. Opcje przechowywania w niej plików są płatne: od 1,99 dol. za 100 GB do 149,99 dol. za 30 TB. Teraz firma po raz pierwszy wprowadziła bezpłatny dostęp do niektórych funkcji.

Użytkownicy Androida mogą już za darmo tworzyć kopie zapasowe telefonu. Dzięki temu wszystkie zgromadzone na nim dane będą bezpieczne i nie trzeba się obawiać ich straty w razie zgubienia smartfona.

Kontrola miejsca

Także narzędzie do zarządzania pamięcią masową jest teraz bezpłatne. Pamięć ta umożliwia użytkownikom przeglądanie i czyszczenie plików w Gmailu, na Dysku Gogle i w Zdjęciach Google. Mogą dzięki temu kontrolować limity miejsca, decydując, które pliki trzeba zachować, a które nie są już potrzebne. Opcja ta jest dostępna nie tylko w operacyjnych systemach mobilnych, lecz także w przeglądarkach internetowych.

Użytkownicy Androida mają już dostęp do nowych funkcji za pośrednictwem sklepu Google Play. Osoby korzystające z systemu operacyjnego iOS muszą jeszcze trochę poczekać.

fot. Google One