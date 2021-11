Darmowe gry w Amazon Prime Gaming

Co miesiąc coś nowego

W tym miesiącu użytkownicy będą mogli otrzymać darmowy kod Origin na remaster Need for Speed: Hot Pursuit z 2010 roku , a Amazon twierdzi, że cztery kolejne „najpopularniejsze tytuły" EA pojawią się w 2022 roku.

Need for Speed: dołączy do listopadowej oferty gier takich jak: Dragon Age Inquisition, Control Ultimate Edition, Rise of the Tomb Raider.

Na grudzień zaplanowano gry Frostpunk , Journey to the Savage Planet , Football Manager 2021 i TellTale w Tales of Monkey Island.

Kolejne darmowe propozycje nie są jeszcze znane w tej chwili.

Co ciekawe, w momencie rezygnacji z subskrypcji nie tracimy otrzymanych produkcji.

fot. Mark Decile – Unsplash