Darmowy Doom na chromebooki

Dwie klasyczne gry można pobrać nieodpłatnie ze sklepu Google Play.

Oferta nie jest przeznaczona dla wszystkich. Redaktorzy serwisu Androidpolice zauważyli, że kosztujące 4,99 dolara (22,99 zł) gry Doom i Dom II są udostępniane za darmo osobom, które korzystają z urządzeń działających pod kontrolą systemu Chrome OS.

Nie wiadomo, czy oferta jest bezterminowa, więc na wszelki wypadek warto pobrać gry jak najwcześniej.

Google oferuje różne prezenty dla nabywców urządzeń z systemem Chrome OS. Na liście darmowych usług i programów znajdziemy 100 GB miejsca na dane w chmurze, dodatki do gry Elder Scrolls: Legends (Fall of the Dark Brotherhood), darmową aplikację medytacyjną Calm albo program do robienia notatek Squid.

fot. Google