Darmowy Weekend For Honor

Bezpłatny weekend to dobra okazja dla nowych i powracających graczy, aby wkroczyć na pole bitwy. Dzięki pięciu sezonom pełnym nowej zawartości i ostatnio wdrożonym dedykowanym serwerom, gracze będą mogli poznać najbardziej stabilną i zbalansowaną wersję For Honor.

Zespół For Honor przywróci także program szkoleniowy dla wojowników, inicjatywę, która nagradza obecnych i nowych graczy za współpracę w trakcie weekendu. Doświadczeni wojownicy, którzy zaliczą pięć starć w grupie z graczami bezpłatnego weekendu (którzy nie posiadają gry), otrzymają dwa tygodnie zmodyfikowanego statusu czempiona, wartego 8000 sztuk stali, który gwarantuje jeszcze więcej premii PD dla graczy oraz ich drużyny, a także więcej łupów po zakończeniu starcia.

Gracze, którzy zechcą kontynuować zabawę na polu bitwy, do 15 maja mogą skorzystać z rabatów nawet do 75% na For Honor we wszystkich sklepach cyfrowych oraz zachować swoje postępy z bezpłatnego weekendu.

Wyprodukowane przez Ubisoft Montreal, przy współpracy innych studiów Ubisoft, For Honor zawiera kampanię i tryby dla wielu osób. Gracze wcielają się w wojowników z trzech wielkich frakcji - dzielnych rycerzy, brutalnych wikingów i zabójczych samurajów - aby walczyć na śmierć i życie w dynamicznych i realistycznych starciach na polach bitew. Innowacyjny system walki The Art of Battle daje graczom kontrolę nad wojownikami, pozwala im używać ich unikatowych zdolności i wykorzystać styl każdego bohatera, aby zgładzić wszystkich wrogów, stojących im na drodze.