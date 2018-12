Debiut najnowszej serii ZenBook w Polsce

Najnowsze laptopy ZenBook 14 są wyposażone w nowy, ekskluzywny NumberPad - nowatorskie narzędzie zwiększające produktywność, które zapewnia pełnowymiarową klawiaturę numeryczną z podświetleniem LED zintegrowaną w touchpadzie. Są one także wyposażone w specjalną kamerę 3D na podczerwień, która umożliwia logowanie za pomocą funkcji Windows Hello - i to nawet w miejscach o słabym oświetleniu.

Charakterystyczną cechą całej serii laptopów ZenBook jest połączenie wydajności i mobilności, a nowe modele dysponują pełnym zestawem wysokowydajnych komponentów, w tym (w maksymalnej konfiguracji) najnowszymi czterordzeniowymi procesorami Intel Core i7 ósmej generacji, kartami graficznymi NVIDIA GeForce MX 150, 16 GB pamięci RAM, ultraszybkimi dyskami SSD PCIe oraz kartami Wi-Fi klasy gigabitowej.

Wszystkie modele przechodzą istne tortury testowe potwierdzające zgodność ze standardami wytrzymałości o klasie wojskowej (MIL-STD-810G). Do tych wymagających testów należą: test funkcjonowania w trudnych warunkach, np. na ekstremalnych wysokościach, w skrajnej temperaturze i wilgotności powietrza, a ponadto kompleksowe testy upadków, szoku fizycznego oraz poddawania wibracjom.

Ultramobilne, dopracowane

Najnowsza seria ZenBook wpisuje się w nową erę ultrakompaktowych i ultralekkich laptopów, które oferują najmniejsze rozmiary w swoich klasach sprzętowych. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu ekranów o nowatorskiej konstrukcji NanoEdge. Ekrany NanoEdge są teraz wyposażone w ultrasmukłe ramki ze wszystkich czterech stron, co stwarza niezrównany stosunek ekranu do obudowy na poziomie 92%. Takie rozwiązanie maksymalizuje powierzchnię ekranu, minimalizując jednocześnie fizycznie zajmowaną przez niego powierzchnię.

Niemalże bezramkowy efekt wizualny i maksymalna rozdzielczość Full HD razem zapewniają bardziej immersyjne wrażenia podczas oglądania, przy jeszcze większej koncentracji użytkownika na wyświetlanych treściach.

Bezkompromisowa produktywność

W celu zapewnienia najwyższej możliwej produktywności w drodze i w podróży, laptopy ZenBook 14 zostały wyposażone w nowe narzędzie ASUS NumberPad. Rozwiązuje ono od dawna istniejący problem braku dedykowanych bloków numerycznych w klawiaturach kompaktowych laptopów. Stuknięcie ikony NumberPad w górnym prawym rogu touchpada spowoduje pojawienie się pełnowymiarowej klawiatury numerycznej z podświetleniem LED, za pomocą której można szybko wpisywać dane i wykonywać obliczenia.

ZenBook 14 dysponuje zaawansowaną kamerą 3D na podczerwień (IR) zapewniającą widoczność w ciemności, co umożliwia szybkie i niezawodne logowanie bez użycia rąk za pośrednictwem usługi Windows Hello - nawet w słabo oświetlonych miejscach. W przeciwieństwie do wielu innych komputerów, których kamera jest umieszczona w niestandardowych miejscach, kamera ZenBooka znajduje się na wąskiej górnej ramce ekranu NanoEdge - co jest kolejnym przemyślanym detalem tej serii laptopów.

Podczas pracy w drodze i w podróży ogromnie ważna jest możliwość połączeń ze wszelkimi urządzeniami. Nowa seria laptopów ZenBook jest wyposażona w złącze USB 3.1 Gen 2 Type-C (USB-C) do podłączania dowolną stroną wtyczki i superszybkich transferów danych (maks. 10 Gb/s). Ponadto laptopy te oferują całą gamę innych gniazd USB, w tym gniazdo USB 3.1 Type-A (maks. 5 Gb/s lub 10 Gb/s) i gniazdo USB 2.0[ii]. Znajdziemy także gniazdo HDMI oraz czytnik kart microSD, dzięki czemu możemy łatwo podłączyć wszystkie swoje urządzenia peryferyjne.

Podczas projektowania każdego modelu ZenBook jednym z głównych priorytetów jest zapewnienie maksymalnego komfortu użytkowania. Nowa seria ZenBook idzie w tym zakresie jeszcze dalej dzięki zastosowaniu ekskluzywnego zawiasu ErgoLift, które zostało zaprojektowane do automatycznego podnoszenia klawiatury do najbardziej komfortowej pozycji do pisania. To jeszcze nie wszystko: starannie obliczony kąt podniesienia zwiększa również efektywność chłodzenia i wydajność systemu dźwiękowego.

Nieograniczona wydajność

Laptopy ZenBook z najnowszej serii zostały stworzone z myślą o zapewnieniu optymalnej wydajności w drodze i w podróży. Oferują one (w maksymalnej konfiguracji) najnowsze procesory Intel Core i7 ósmej generacji, jak również cały zestaw szybkich układów graficznych, w tym także wydzielone karty graficzne NVIDIA GeForce MX150.

ZenBook 14 dysponuje dyskiem SSD PCIe oraz maksymalnie 16 GB pamięci RAM, co czyni z nich idealny sprzęt do tworzenia kompleksowych dokumentów, gromadzenia danych, obróbki zdjęć, edycji filmów, czy też po prostu zrobienia sobie miłej przerwy przy rozrywce. Nowa seria laptopów ZenBook pozwala użytkownikom wykonać więcej i szybciej.

Profesjonaliści, którzy często są w drodze, muszą zawsze zachować łączność - i to przy jak najwyższej prędkości połączeń. Nowy model laptopów ZenBook korzysta z karty Wi-Fi klasy gigabitowej oraz technologii ASUS Wi-Fi Master, dzięki czemu możemy cieszyć się ultraszybkim pobieraniem plików i płynnym strumieniowaniem treści na większą odległość i przy bardziej stabilnym połączeniu sieciowym niż kiedykolwiek wcześniej. Ponadto najnowsza technologia Bluetooth 5.0 daje użytkownikom wszystkie korzyści związane z wykorzystywaniem urządzeń peryferyjnych i akcesoriów.

Najnowsza odsłona laptopów ZenBook zapewnia użytkownikom praktyczną możliwość pracy przez cały dzień na jednym naładowaniu baterii, maksymalnie oferując imponujące 14 godzin działania.

Wytrzymałość klasy wojskowej

Nowa seria laptopów ZenBook spełnia ogromnie wymagające kryteria wojskowego standardu MIL-STD-810G, który służy do pomiaru niezawodności i wytrzymałość sprzętu. Laptop przechodzi rygorystyczne testy, np. rozszerzone testy funkcjonowania w trudnych warunkach, w tym także na ekstremalnych wysokościach, przy ekstremalnych temperaturach i przy bardzo wysokiej wilgotności powietrza. Laptopy ZenBook są ultrawytrzymałe i ultramobilne, co czyni je idealnym wyborem dla wymagających, często podróżujących profesjonalnych użytkowników.

Model ZenBook 14 (UX433) jest od dziś dostępny w Polsce w cenie od 4199 zł.