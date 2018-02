Debiut nowego monitora AOC AGON

Pojedynki w Counter-Strike: Global Offensive podczas IEM będą po raz pierwszy w historii zaliczane do najbardziej prestiżowej rangi Major. Pośród zespołów walczących o pulę nagród w wysokości 500 000 USD znajduje się sponsorowana przez AOC drużyna G2 Esports. W ramach przygotowań do zawodów jej członkowie intensywnie trenowali na monitorach AOC AG251FZ. Jest to model o odświeżaniu obrazu na poziomie 240 Hz i czasie reakcji 1 ms.

Podczas IEM 2018 zostanie po raz pierwszy pokazany publicznie AG352UCG6 Black Edition. Jest to ulepszona wersja modelu AG352UCG. Zwiększono w nim częstotliwość odświeżania obrazu ze 100 Hz do 120 Hz oraz kontrast statyczny z 2000:1 do 2500:1. Pozostałe parametry techniczne - przekątna 35 cali, typ zakrzywionej matrycy MVA o formacie 21:9, rozdzielczość 3440 x 1440 pikseli, czy wsparcie dla NVIDIA G-SYNC pozostały bez zmian. Ponadto stopa nowego monitora jak i wieszak na słuchawki zmieniły kolor ze srebrnego na czarny.

Planowana data wprowadzenia do sprzedaży AG352UCG6 Black Edition to maj br.