Debiut rodziny smartfonów Moto g7

Moto g7 plus

Nowa moto g7 plus ma system dwóch aparatów 16 MP i 5 MP z optyczną stabilizacją obrazu. Telefon otrzymuje do dyspozycji pojemną baterię z najszybszą ładowarką w rodzinie moto g - TurboPower 27W, która zapewnia 12 godzin działania po 15 minutach ładowania. W połączeniu z procesorem Snapdragon 636 jest to najszybsza moto g w historii. Zastosowany w smartfonie nowy ultrapanoramiczny wyświetlacz Max Vision 6,2" ma rozdzielczości Full HD+.

Moto g7

Nowa moto g7 ma ultrapanoramiczny wyświetlacz Full HD+ Max Vision o przekątnej 6,2" ożywia filmy i zdjęcia. System dwóch aparatów 12 MP i 5 MP udostępnia efekt rozmycia, kolor spotowy, funkcję automatycznego robienia zdjęć po wykryciu uśmiechu i Google Lens. Moto g7 jest o 50% szybsza od modelu poprzedniej generacji i umożliwia nawet najbardziej intensywne tworzenie materiałów dzięki platformie Snapdragon 632. Telefon ma ładowarkę TurboPower i ekran pokryty profilowanym szkłem Gorilla Glass.

Moto g7 power

Moto g7 power to nowy model w rodzinie moto g, który powstał jako odpowiedź na główny problem użytkowników smartfonów: czas działania baterii. Moto g7 power ma baterię o pojemności 5000 mAh, umożliwiającą pracę i rozrywkę przez 60 godzin (2,5 doby) po jednym naładowaniu. Na zachwycającym ultrapanoramicznym wyświetlaczu HD+ Max Vision o przekątnej 6,2" można wykorzystać pojemność baterii do oglądania ulubionych filmów i grania w gry. Moto g7 power jest wyposażona w wydajną platformę Snapdragon.

Moto g7 play

Moto g7 play na Snapdragona 632, moto g7 play jest o 60 proc. szybsza od modelu poprzedniej generacji. Jej kompaktowa konstrukcja obejmuje ultrapanoramiczny wyświetlacz HD+ Max Vision o przekątnej 5,7" i proporcjach 19:9, który umożliwia szybki dostęp do multimedialnej rozrywki. A jeśli stanie się coś wyjątkowego, uwiecznienie tej chwili ułatwi aparat główny o rozdzielczości 13 MP z autofocusem z detekcją fazy PDAF i zerowym opóźnieniem migawki, aby w ustawić ostrość na fotografowanym obiekcie.

Moto Ulepszenia



Smartfony moto g najnowszej generacji są wyposażone w Moto Ulepszenia, które ułatwiają i uprzyjemniają korzystanie z telefonu. Nowo zaprojektowana funkcja nawigacji jednym przyciskiem (One Button Nav) zastępuje przyciski nawigacyjne jednym prostym paskiem ekranowym. Jej połączenie z systemem Android 9.0 Pie sprawia, że każde przeciągnięcie, stuknięcie i przytrzymanie działa jeszcze lepiej. Ponadto udoskonalono funkcję robienia zrzutów ekranu trzema palcami, dzięki czemu od teraz wykonywane zrzuty mogą przekraczać długość ekranu oraz umożliwiają natychmiastową edycję grafiki. W połączeniu z ulubionymi Akcjami gestów Moto, takimi jak szybkie rejestrowanie, latarka i uważny ekran, urządzenia Motoroli mają kilka cech nie występujących u konkurencji.

Ceny i data premiery



Moto g7 będzie dostępna w Polsce od 15.02.2019r. w sugerowanej cenie 1199 zł.

Moto g7 plus będzie dostępna w Polsce od 15.02.2019r. w sugerowanej cenie 1399 zł.

Moto g7 power będzie dostępna w Polsce od 15.02.2019r. w sugerowanej cenie 899 zł.

Moto g7 play będzie dostępna w Polsce od 15.02.2019r. w sugerowanej cenie 699 zł.