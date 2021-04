Debiutuje lokalizator Galaxy SmartTag Plus

Gdzie są klucze?

W sieci B&H Photo pojawił się opis nowego urządzenia firmy Samsung: jest nim lokalizator (tracker) Galaxy SmartTag Plus, będący ulepszoną wersją sprzedawanego od pewnego czasu modelu Galaxy SmartTag. Gadżet ułatwia odnajdowanie przedmiotów, które łatwo jest zgubić – po dołączeniu do nich emituje sygnał radiowy pozwalający namierzyć go np. za pomocą smartfonu.

Centymetrowe dokładności

Galaxy SmartTag Plus obsługuje technologię ultraszerokopasmową (UWB, Ultrawideband), podczas gdy jego poprzednik pozwala lokalizować przedmioty wyłącznie na bazie sygnałów radiowych emitowanych przez moduł Bluetooth. Nowy model również potrafi korzystać z tej technologii, jednak system UWB jest znacznie bardziej precyzyjny: nadajnik jest wskazywany nawet z dokładnością do kilkunastu centymetrów. W rezultacie uruchomiona na smartfonie aplikacja rzeczywistości rozszerzonej pokaże na przykład klucze, które przez przypadek zostały w kieszeni spodni wiszących w szafie.

Sam lokalizator ma wymiary 46x46x11 mm i jest zasilany z baterii CR2032, która wystarcza na 5 miesięcy. Cena urządzenia wynosi 39,99 dolarów.

Samsung już w styczniu bieżącego roku obiecał, że rozpocznie sprzedaż lokalizatorów UWB. O tym, że nowy tracker istnieje, świadczą dokumenty Federalnej Komisji Łączności. W internetowym sklepie B&H Photo jako planowany termin urządzeń zamówionych w przedsprzedaży dostawy wskazano 12 kwietnia.

fot. Samsung