Deepcool MATREXX 70 - z górnej półki

Obudowa Deepcool MATREXX 70 to konstrukcja pozbawiona wszechobecnych LED-ów. Nie każdy chce przecież skorzystać z fabrycznej konfiguracji. Chociażby miłośnicy chłodzenia wodnego. Dla nich wykorzystanie montowanych fabrycznie w obudowie wentylatorów jest właściwie marginalne. W miejscu wentylatorów i tak znajdą się radiatory oddające ciepło niesione przez krążącą w zamkniętym obiegu ciecz.

Interesującą cechą obudowy Deepcool MATREXX 70 są jej panele boczne, które wykonano ze szkła hartowanego. Ich montaż odbywa się w dość nietypowy sposób - za pomocą specjalnego rowka i ledwie dwóch wkrętów, co umożliwia szybki i beznarzędziowy dostęp do wnętrza komputera. Jeszcze ciekawszy jest panel przedni - po naciśnięciu specjalnego przycisku na obudowie, niczym w popularnej loterii, następuje zwolnienie blokady i przedni panel zostaje przytrzymany w odchyleniu 5 stopni. By go zdemontować, wystarczy go tylko podnieść.

Obudowę Deepcool MATREXX 70 wyposażono też w specjalny uchwyt pod przednim panelem - ułatwia on montaż chłodzenia wodnego. Możemy go wymontować i bez zagłębiania się w obudowę przykręcić radiator do uchwytu, po czym po prostu włożyć całość do środka.

Nowa obudowa Deepcool MATREXX 70 została wyceniona na 270 zł.