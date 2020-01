Dell Concept UFO – pecet, który udaje Switcha

Konsola Switch, stworzona przez japońską firmę Nintendo, wielu graczom w Europie jawi się jako sprzęt egzotyczny. Nawet mimo wygody, jaką zapewnia granie w te same produkcje zarówno na telewizorze jak i przenośnym tablecie. Tymczasem firma Dell zaprezentowała sprzęt oparty na podobnym koncepcie, tyle że skierowany do tych, których nie przekonuje np. dostępna na Switchu baza gier.

Na targach CES 2020 pokazano projekt konsoli Dell Concept UFO. Jest to tak naprawdę przenośny pecet z 8-calowym ekranem i dwoma mocowanymi magnetycznie kontrolerami przypominającymi Joy-Cony znane z urządzenia Nintendo. Konsolę można podłączyć do telewizora i przenieść rozgrywkę do salonu, a kontrolery spiąć ze sobą w pada za pomocą specjalnego uchwytu – dokładnie tak jak w przypadku Switcha.

Główna różnica między tymi urządzeniami polega na tym, że konsola Della jest tak naprawdę pecetem z nakładką na Windows 10. Sprzęt pozwala też skorzystać z klasycznego interfejsu Windowsa, co w praktyce umożliwia uruchomienie na nim dowolnej produkcji dostępnej na PC. O ile tylko nie okaże się zbyt wymagająca...

Gry F1 Racing i World War Z, uruchomione na konsoli podczas imprezy działały dość sprawnie, ale trzeba też przyznać, że nie są to bardzo wymagające tytuły. Pojawiły się też głosy, że sprzęt ma obecnie zbyt dużą masę, a kontrolery niekoniecznie sprawdzą się w strzelankach.

Na ten moment konsola jest jednak wyłącznie prototypem, a Dell nie myśli jeszcze o jej sprzedaży. Koncepcja będzie rozwijana w przyszłości, ale projekt ten nie jest w tym momencie dla koncernu priorytetem. Możliwe nawet, że konsola na zawsze pozostanie ciekawostką. A nawet jeśli nie, to i tak prawdopodobnie będzie borykać się z podobnymi ograniczeniami technicznymi co Switch, wynikającymi z mobilnego charakteru urządzenia, który utrudnia jego chłodzenie. Przyszłość Concept UFO jest więc w tym momencie niepewna. Nie zdziwimy się jednak, jeżeli wskazaną przez Della ścieżką wkrótce podążą inni producenci pecetów.

fot. Dell