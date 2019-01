Delock - adapter dla dwóch dysków SSD M.2

Składujemy coraz więcej danych. Jednocześnie chcemy, by były one szybko dostępne, a więc trzymamy je na szybkich nośnikach SSD. Rzecz w tym, że te najszybsze korzystają z interfejsu PCIe i slotu M.2, a ten na ogół w płytach głównych pojawia się w jednej, a najwyżej dwóch sztukach. Delock 89961, bo takim oznaczeniem niemiecki producent nazwał swój nowy adapter, pozwala szybko zwiększyć liczbę dostępnych gniazd M.2.

Na podłączanym do gniazda PCIe X16 adapterze znajdują się dwa sloty M.2 korzystające w pełni z dobrodziejstw protokołu NVMe. Można więc podłączyć nawet najszybsze nośniki danych i cieszyć się przy tym pełnym transferem. Jeden ze slotów M.2 na adapterze Delock 89961 jest bootowalny, więc można na osadzonym w nim nośniku z powodzeniem zainstalować system operacyjny.

Adapter dostosowany jest do pracy z nośnikami o standardach długości: 2280, 2260, 2242 lub 2230. Należy oczywiście pamiętać, że współpracuje on jedynie z tymi, które komunikują się za pośrednictwem interfejsu PCIe. Oznacza to, że zainstalowanie nośnika M.2 wykorzystującego łączność SATA nie przyniesie zadowalającego efektu.

Nie jest szczególną tajemnicą, że współczesne nośniki SSD, z racji wysokich częstotliwości pracy pamięci i kontrolerów, generują sporo ciepła. Ponad 70 stopni nie jest niczym niezwyczajnym. Dwa, położone obok siebie nośniki SSD są w stanie dość poważnie się nagrzać. Na to także Delock znalazł rozwiązanie. Obydwa sloty chowane są pod panelem zawierającym radiator oraz 40-milimetrowy wentylator.

Adapter Delock 89961 kosztuje 1200 zł.