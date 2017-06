Delock: sygnał wideo 4K na odległość

Repeater HDMI od Delocka (11462) to niewielki wzmacniacz sygnału połączenia HDMI o zasięgu do 30 m. By skorzystać z jego funkcjonalności, z jednej strony należy podłączyć kabel HDMI o maksymalnej długości do 20 m np. do laptopa, z drugiej zaś połączyć z repeaterem Delock. Następnie do portu wyjściowego oznaczanego jako „Output" podłączamy kabel o długości nie większej niż 10 m i podpinamy bezpośrednio do monitora czy TV.

Tego typu rozwiązanie z powodzeniem można stosować w domu, biurze, czy podczas wszelkiej maści imprez i turniejów e-sportowych. Wzmacniacz sygnału obsługuje rozdzielczość do Ultra HD (3840 × 2160@ 60 Hz) i zapewnia zgodność wsteczną do rozdzielczości Full HD 1080p. Urządzenie do pracy nie wymaga osobnego źródła zasilania.

Cena produktu wynosi około 99 zł.