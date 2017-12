Delock ułatwia kopanie kryptowalut?

Rosnące kursy kryptowalut zachęcają do kopania. Wydobywanie wirtualnych pieniędzy stało się więc dość popularne, ale przy użyciu ledwie jednej karty graficznej trwa ono niesamowicie długo. Tu oczywiście do gry wchodzą komputery wyposażone w wiele kart graficznych. Rzecz w tym, że nie do każdej płyty głównej da się podpiąć więcej niż jedną grafikę. Rozwiązaniem ma być odpowiednia karta rozszerzeń, taka jak Delock 41423.

Pod numerem kodowym 41423, niemiecki producent peryferii, kontrolerów i akcesoriów komputerowych wprowadza nowe, ciekawe rozwiązanie. Riser Card PCI Express x1 > x16 to specjalna przejściówka umożliwiająca podłączenie do gniazda PCIe X1 kart graficznych i to w dowolnym położeniu. Dla kryptowalutowych górników to bardzo dobra wiadomość.

Montaż nie stanowi większego problemu. Jeden element zestawu należy podłączyć do standardowego złącza PCIe (minimalnie X1) i połączyć z drugim za pomocą dołączonego kabla USB 3.0. I już. Urządzenie działa niezależnie od systemu operacyjnego. Dzięki temu prostemu zabiegowi możemy podłączyć do jednego komputera kilka kart graficznych, a ich ułożenie i mocowanie zależne jest tylko od naszej pomysłowości.

Cena urządzenia wynosi ok. 99 zł.