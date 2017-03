Delock: uniwersalne złącze Thunderbolt 3

Uniwersalny charakter złącza oznacza, że dzięki Thunderbolt 3 (84844) użytkownik może podłączyć do komputera lub laptopa obudowy zewnętrzne, czytniki kart, monitory i wiele innych urządzeń.

Złącze komputerowe Thunderbolt 3 łączy różne sprzęty, oferując przy tym prędkość transmisji danych do 40 Gb/s. Można go też podpiąć jednocześnie do wielu urządzeń o mocy do 100 W, co więcej, przewód obsługuje transfer danych USB, Displayport, PCI Express, a także Ethernet.

W przypadku monitorów właściciel zyskuje możliwość podłączenia np. jednego monitora 5K i dwóch 4K Displayport, co ma gwarantować najwyższą jakość obrazu. Dodatkowo Thunderbolt 3 pozwala podpiąć do siebie najnowocześniejsze urządzenia ze złączem USB 3.1 Gen 2.

Przewód Thunderbolt 3 kosztuje około 159 zł.