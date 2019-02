Delock wprowadza nowe kable HDMI do obsługi 8K

Wykonano go zgodnie ze standardem Ultra High Speed HDMI, pozwalającym na osiąganie transferu 48 Gbps. Dzięki temu można przesyłać obraz o rozdzielczości 8K i szybkości do 60 klatek na sekundę. W niższych rozdzielczościach odpowiednio rośnie maksymalna szybkość wyświetlania obrazu: 120/s przy 5120 x 2880 i 240/s dla 3840 x 2160. Jednak wysoka rozdzielczość to nie jedyne zastosowanie kabli HDMI wysokiej jakości.

Drugim, coraz bardziej istotnym, jest wirtualna rzeczywistość. VR to rozrywka, która trafiła już "pod strzechy", pomimo iż wielu nadal kojarzy się raczej z kinem science-fiction. Urządzenia VR wymagają okablowania dobrej jakości. Powodem jest wysoka łączna rozdzielczość zestawów (składających się przecież m.in. z dwóch wyświetlaczy). Nowe kable marki Delock są także zgodne z Dolby Vision, Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio.

Delock 85728 można kupić za ok. 69 złotych.