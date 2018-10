Delock wprowadza obudowę USB na dyski SSD M.2

Niewielka obudowa na pierwszy rzut oka przypomina raczej element układu chłodzenia niż zewnętrzny nośnik pamięci. Nic dziwnego, producent zadbał o odpowiednie odprowadzanie ciepła z nośnika SSD zamkniętego wewnątrz. Szybkie, współczesne nośniki półprzewodnikowe potrafią nagrzewać się dość mocno, tym samym użebrowana obudowa działająca niczym radiator wydaje się trafionym rozwiązaniem. W środku możemy zamontować SSD różnych formatów M.2 - od krótkiego 2230, do najpopularniejszego 2280. Nośnik musi korzystać z interfejsu PCIe NVMe.

Urządzenie Delock (42600) korzysta z kontrolera JMicron JMS583, przekazującego sygnał z SSD do USB 3.1 generacji 2. Pozwala to skorzystać z naprawdę wydajnych nośników danych, nawet tych korzystających z interfejsu NVMe. Maksymalny uzyskiwany w ten sposób transfer to 10 Gbps, co jest wysoką wartością, ograniczoną przepustowością łącza USB 3.1 generacji 2. Dzięki tak dużej szybkości urządzenie sprawdzi się nawet przy obróbce materiałów multimedialnych, co przy wcześniejszych interfejsach było niemal niemożliwe.

Obudowa SSD Delock jest dostępna w cenie ok. 349 zł