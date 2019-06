Delock wprowadza stację dokującą dla dysków

Stacja dla dysków Delock (63992), obsługująca nośniki 3,5 i 2,5-calowe SATA umożliwia nie tylko szybkie podłączenie dwóch nośników poprzez USB, ale też oferuje kilka dodatkowych możliwości. Przede wszystkim możemy łatwo klonować nośniki, czyli przenosić pełną, niezmienioną strukturę danych między nośnikami. To bardzo ułatwia np. pracę serwisów komputerowych czy działów IT, zwłaszcza w epoce taniejących SSD i coraz częstszych migracji na nowsze, szybsze, nośniki półprzewodnikowe. Można także wymazywać dane z podłączonych dysków. Podobnie jak do klonowania, nie potrzeba tu udziału systemu operacyjnego.

Urządzenie podłączymy do komputera za pomocą kabla USB 3.0. Dzięki metalowej obudowie stacja dokująca dla dysków Delock 63992 powinna wytrzymać naprawdę długie użytkowanie. Sterowanie odbywa się poprzez prosty panel na przedzie stacji.

Stacja Delock 63992 kosztuje 499 zł.