Demonstracje w sklepach Apple Store w Stanach Zjednoczonych

Utrata prywatności ceną za ochronę dzieci?

Aktywiści z kalifornijskiej organizacji Electronic Frontier Foundation (EFF) poprowadzą protest przeciwko łamaniu prawa do prywatności przez Apple'a, który planuje w narzędziach iCloud i iMessage wprowadzić nowe funkcje „ochrony dla dzieci". Oprogramowanie do nadzoru ma stale skanować zdjęcia właścicieli i'Phone'ów, aby porównywać je z tajną, utworzoną przez rząd bazą fotografii przedstawiających wykorzystywanie dzieci. – Użytkownicy chcą, aby zakupione przez nich urządzenia działały dla nich, a nie po to, by ich szpiegować dla innych – mówi Joe Mullin z EFF.

Demonstracje w kilku miastach

Wykorzystywanie dzieci to poważny problem, a Apple nie jest pierwszą firmą technologiczną, która nagina swoją postawę w zakresie ochrony prywatności, próbując z tym walczyć. Zdaniem specjalistów od poszanowania praw do prywatności w świecie cyfrowym, pracujących w organizacji EFF, cena za działania planowane przez technologicznego giganta „w obronie dzieci" jest za wysoka: utrata prywatności użytkowników telefonów.

Protesty w Apple Stores zaplanowano na poniedziałek (13 września). Akcje odbędą się m.in. w San Francisco, Bostonie, Portland, Atlancie i innych miastach.

fot. Dean Moriarty – Pixabay