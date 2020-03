Desktopowy Facebook w nowym wydaniu

Facebook z ciemnym motywem jest dobrze znany użytkownikom mobilnej wersji aplikacji. Koncern Zuckerberga po dobrym przyjęciu tej aktualizacji apki na smartfony zdecydował się przygotować zmiany także w przeglądarkowej wersji serwisu społecznościowego.

Po wielu miesiącach testów w końcu pojawiła się aktualizacja desktopowego Facebooka. Dostęp do nowej wersji uzyskała już większość użytkowników. Baner widoczny po zalogowaniu do serwisu informuje o możliwości przełączenia się na nowy wygląd. U mnie akurat informacja o tej opcji była ukryta w rozwijanym menu w prawym górnym rogu. Za jakiś czas nowy wygląd portalu pojawi się u wszystkich automatycznie.

Otwierając platformę społecznościową w przeglądarce, możemy zauważyć zmiany w wyglądzie strony głównej tablicy, jak i profilu użytkownika. Dodatkowo w ustawieniach możemy przestawić tryb wyświetlania serwisu na ciemny – zupełnie tak samo jak w mobilnej wersji apki.

Nowa odsłona strony głównej Facebooka w przeglądarce to m.in. przeprojektowanie pulpitu na wzór tego, który znamy z mobilnej wersji aplikacji. Kolorystyka jest teraz pastelowa, także zakładki zmieniły wygląd – poszły bardziej w kierunku prostoty niż do tej pory znanego przesytu formy nad treścią. Niektóre elementy zmieniły po prostu swoje miejsce, jak np. zdjęcie profilowe, które teraz, tak jak w apce mobilnej, jest pośrodku profilu. Inne elementy zyskały odmieniony sposób ich przedstawiania użytkownikowi – widać to np. w sekcji gier Facebooka, gdzie mamy bardziej przejrzyste rozmieszczenie informacji, kojarzące się nieco z YouTube'em.

fot. Facebook