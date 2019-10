Desktopowy klient Dropboksa zmienia się w Dropbox Spaces

Firma Dropbox Inc. zaprezentowała bardzo interesujące rozwinięcie swojej chmury do przechowywania plików. Do tej pory aplikacja pozwalała głównie na współdzielenie danych i ich wymianę - grupową pracę z plikami lepiej prowadziło się za pomocą analogicznej usługi Google'a. Teraz jednak gigantowi z Mountain View przybędzie na tym polu nowy konkurent.

Dropbox Spaces to nowa wersja aplikacji stanowiąca rozwinięcie klasycznej apki Dropbox na komputery. Jej twórcy stawiają na zintegrowane środowisko pracy. Firma nie tyle chce stworzyć pakiet własnych narzędzi, ile zwiększyć integrację z programami już dostępnymi na komputerze. Wprowadzony zostanie system pozwalający na monitorowanie aktywności członków grupy związanej z danym plikiem. Dropbox ma też współpracować z większą liczbą użytecznych narzędzi, takich jak kalendarz systemowy czy służące do planowania pracy Trello.

Z poziomu klienta możliwe będzie też wykonanie mniej wymagających zadań, na przykład obejrzenie rysunku wykonanego w programie AutoCAD i zostawienie uwag do niego. Po aktualizacji znacząco wzrośnie liczba formatów rozpoznawanych przez aplikację. Firma planuje też wprowadzenie nowego silnika wyszukiwania plików na dysku. Rezultaty wyszukiwania prezentowane będą na bieżąco, pojawi się też opcja filtrowania plików pod względem typu i folderu.

Wszystkie te zmiany mają sprawić, że aplikacja Dropbox przestanie być tylko wygodną możliwością połączenia za pośrednictwem przeglądarki i stanie się wreszcie wygodnym narzędziem pracy. Autorzy nie precyzują jeszcze terminu wydania nowej wersji, ale raczej dojdzie do tego w ciągu najbliższych kilku tygodni - możliwe, że będzie to już najbliższa aktualizacja.

fot. Dropbox Blog