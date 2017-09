Destiny 2 trafiło do sklepów

Destiny 2 to wyczekiwana kontynuacja, która zabiera graczy w epicką podróż po wszechświecie, by ocalić ludzkość przed całkowitą anihilacją. Gra jest adresowana zarówno do nowych graczy, jak również oddanych weteranów, oferując wszystkim szereg trybów i aktywności do odkrycia. Destiny 2 to historia upadku ostatniego bastionu ludzkości na Ziemi, okupowanego przez nowe, potężne zagrożenie. Gracze muszą opanować swoje moce i arsenał do perfekcji, by zjednoczyć siły i wspólnie odzyskać to, co utracone.

W Destiny 2 gracz wciela się w Strażnika, jednego z wybrańców ludzkości. Wśród dostępnych modeli rozgrywki znalazła się kinowa kampania fabularna, która zaprowadzi każdego gracza w najbardziej okazałe zakątki wszechświata, by następnie spróbować sił w kooperacyjnych misjach typu Szturm. Gracze mogą również liczyć na dziesiątki zadań, przygód, brać udział w misjach zwiadowczych lub odkrywać sekrety Zaginionych Sektorów.

Strażnicy mogą łączyć siły na wiele sposobów, aby zdominować szereg publicznych i heroicznych eventów rozsianych po całej grze. Na fanów rywalizacji Destiny 2 ma w swojej ofercie intensywne rozgrywki w formacie 4 na 4 w ramach tak zwanego Tygla. Wisienką na torcie jest ulubieniec fanów w postaci przeznaczonej dla 6 osób misji Najazd. Pierwsza tego typu aktywność będzie dostępna już 13 września o 19:00. Niedługo po premierze gry na serwery trafi zupełnie nowa, społecznościowa funkcja o nazwie „Gry z przewodnikiem", której założeniem jest pomóc graczom łączyć się w grupy dla najbardziej wymagających aktywności w Destiny 2.

Destiny 2 będzie dostępne również w wersji na PC - już 24 października.