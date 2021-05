Discord trafi na PlayStation

Niezależnie, ale na konsoli

Już na początku przyszłego roku użytkownicy konsol PlayStation będą mogli komunikować się ze sobą za pośrednictwem Discorda – poinformował Jim Ryan, prezes Sony Interactive Entertainment.

Japońska inwestycja

Discord jest platformą komunikacyjną, która powstała z myślą o graczach. Korzysta z niej około 140 milionów użytkowników; jeszcze niedawno dało się słyszeć, że przejęciem Discorda jest zainteresowany Microsoft, który oferuje właścicielom platformy 10 miliardów dolarów.

Ostatecznie do transakcji nie doszło. W Discorda zainwestuje natomiast Sony – wynika z komunikatu zamieszczonego w firmowym blogu. Koncern chce umożliwić graczom korzystającym z PlatStation Network czatowanie i tworzenie społeczności za pośrednictwem Discorda. Nie wyjaśniono jednak na razie, czy (a jeśli tak, to w jaki sposób) da się wymieniać informacje tekstowe korzystając z konsoli do gier i urządzeń przenośnych

fot. Sony