Disney chce walczyć z piractwem za pomocą sieci blockchain

Filmy na bitcoina?

Piractwo to od lat niezmiennie główny problem, z jakim zmagają się wytwórnie filmowe. Najbardziej dokuczliwe są przedpremierowe wycieki największych produkcji. Disney od lat toczy walkę z tym zjawiskiem w ramach inicjatywy Alliance for Creativity in Entertainment. Wytwórnia doprowadziła już do zamknięcia wielu nielegalnych serwisów.

Teraz Disney ma nowy pomysł, jak radzić sobie z wyciekiem filmów przed ich oficjalną premierą. Firma zgłosiła do opatentowania specjalny system dystrybucji, korzystający z sieci blockchain. Obecnie przemysł filmowy stosuje m.in. znaki wodne. Niestety, ułatwiają one najwyżej odnalezienie kina, którego pracownik odpowiada za pojawienie się pirackiej treści, ale nie utrudniają samego procederu.

W stronę prewencji

Na czym polega nowa metoda? Rozproszona sieć ułatwiłaby przede wszystkim kopiowanie treści przez osoby mające wcześniejszy dostęp do nich (np. pracowników kin). System blockchain umożliwia jednak także zastosowanie całego zestawu dodatkowych zabezpieczeń. Należy do nich m.in. zablokowanie odtwarzania pliku przed wyznaczoną premierą lub sprawdzenie, czy film jest uruchamiany na odpowiednim sprzęcie, zarejestrowanym na konkretne kino.

To nie koniec: da się nawet ustalić dokładną liczbę i godziny emisji, co też pozwala stwierdzić, czy film był pokazywany tylko w ramach ustalonych seansów. Kina podpisując umowę z dystrybutorem zwykle zgłaszają bowiem, jak często obraz będzie prezentowany publiczności.

Cały projekt jest na razie wyłącznie zgłoszonym przez wytwórnię patentem i nie wiadomo, czy zostanie zastosowany w praktyce. Już teraz możemy stwierdzić w ciemno, że blockchain nie sprawi, że piractwo zniknie. Zablokowanie przedpremierowych pokazów w dodatkowym zaciszu może jednak sprawić, że trochę więcej osób zdecyduje się pójść do kina.

fot. Pixabay