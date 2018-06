Divoom Atom – głośnik Bluetooth w przystępnej cenie

Jak zapewnia producent, głośnik zapewnia dźwięk najwyższej jakości. Wszystko za sprawą symetrycznie umieszczonych głośników po obu stronach Divoom ATOM. Dwa potężne pełnozakresowe przetworniki z radiatorami pasywnymi oraz dwa wysokowydajne przetworniki wysokotonowe umieszczone symetrycznie dostarczają 30 watów idealnie dostrojonej mocy czystego audio. Co ważniejsze głośniki można połączyć ze sobą by razem nadawały dźwięk z tego samego źródła. Można je również umieść w osobnych miejscach by muzyka była jeszcze lepiej słyszalna.

Urządzenie zapewnia także dobre osiągi, jeśli chodzi czas pracy na akumulatorze. Z zainstalowanym akumulatorem o pojemności aż 5000mAh można słuchać muzyki nawet przez sześć godzin.

Sugerowana cena Divoom Atom w Polsce wynosi 369 złotych brutto.