Dla dużych i małych projektantów

Nikt nie jest zbyt stary

O tym, że z klocków LEGO się nie wyrasta, mogliśmy się przekonać dzięki programom telewizyjnym, których uczestnicy rywalizowali tworząc niesamowite konstrukcje. Teraz dzięki aplikacji przygotowanej przez fanów tej rozrywki, każdy może we własnym domu zbudować wyjątkowe kompozycje.

Wystarczy ściągnąć aplikację Brickit na iPhone'a, a następnie sfotografować i zeskanować rozrzucone na ziemi klocki. Program podpowie, co ciekawego da się z nich ułożyć. Na razie nie są to bardzo rozbudowane projekty, ale i tak robią wrażenie. Bez problemu można je odtworzyć, ponieważ otrzymujemy gotowe wzory z instrukcją, jak je odwzorować. Opatrzone są nawet wskazówkami, gdzie dany element leży. Aplikacja dodatkowo umożliwia fotografowanie oraz filmowanie projektu oraz udostępnianie go na zewnątrz.

Na razie tylko na iPhone'y

Ponieważ nie mamy do czynienia z oficjalnym programem firmy LEGO (apkę zaprojektowali wielcy fani klocków), nie jest on zintegrowany z istniejącymi bibliotekami instrukcji LEGO. Nie przeszkadza to jednak konstruktorom miniaturowych arcydzieł.

Aplikację można nieodpłatnie pobrać na urządzenia z systemem iOS, ale jej deweloperzy pracują już nad wersją na Androida, która ma pojawić się jesienią tego roku.

fot. Brickit