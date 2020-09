Do 2 TB na pocztę i dane – hosting nazwa.pl

Dane w chmurze

Nazwa.pl proponuje trzy rodzaje hostingu, które różnią się ceną i właściwościami. CloudHosting Start to 100 GB miejsca przestrzeni dyskowej w chmurze, dostęp do poczty elektronicznej, transfer danych bez limitu i nieograniczona ilość obsługiwanych domen, co łącznie kosztuje 100 zł rocznie (220 zł przy powiększeniu przestrzeni o dodatkowe 100 GB). Kolejne oferty różnią się tylko pojemnością chmury – za CloudHosting Biznes (500 GB) zapłacimy 200 zł rocznie (500 zł przy powiększeniu przestrzeni o dodatkowe 500 GB), a za CloudHosting Pro (1TB) - 400 zł rocznie (1000 zł przy powiększeniu przestrzeni o kolejny 1 TB).

Nowoczesny mail

Analogiczne pakiety przygotowano do specjalnej poczty elektronicznej firmy nazwa.pl, CloudMail. Różnią się jedynie cenami: za 100 GB miejsca zapłacimy 60 zł rocznie, za 500 GB – 200 zł rocznie, za 1 TB – 400 zł rocznie (1000 zł przy powiększeniu przestrzeni o dodatkowy 1 TB).

W przypadku obu typów pakietów za połączenie miejsca z własną domeną zapłacimy 60 zł więcej.

Hosting dla gigantów

Najnowsze pakiety nazwa.pl, szczególnie najbogatsze z nich, skierowane są więc głównie do dużych firm, na co jasno wskazują ceny oraz pojemności.

fot. 123rf