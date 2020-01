Do sieci trafiła lista 0,5 miliona haseł do routerów i urządzeń IoT

W zeszłym tygodniu doszło do potężnego wycieku danych – hakerzy umieścili w internecie hasła do ponad pół miliona routerów i urządzeń internetu rzeczy. Wyciek dotyczy sprzętu korzystającego z protokołu komunikacyjnego telnet, który może być używany do kontrolowania urządzeń w sieci.

Lista haseł została opracowana prawdopodobnie poprzez skanowanie internetu. Włamywacz wykorzystał błędy w postaci pozostawionych fabrycznych nazw i haseł, a wiele prostych haseł po prostu złamał. Część danych z listy wyciekła już w przeszłości, w 2017 roku, kiedy to do internetu trafiło 33 tysiące haseł do urządzeń korzystających z telnetu.

Nie wiadomo, jak wiele ujawnionych danych jest autentycznych. Brakuje też dokładnych statystyk, do jakiego sprzętu pasują. Są to najprawdopodobniej przede wszystkim routery domowe lub urządzenia internetu rzeczy. Część danych może być nieaktualna również z tego względu, że haker gromadził je na przełomie października i listopada – sprzęty mogą więc różnić się nawet numerem IP.

fot. Public Domain Pictures