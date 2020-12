Dobry programista – ścisłowiec czy językowiec?

Badania MIT obalają dotychczasowe teorie

Choć nauka programowania może się kojarzyć z nauką języka obcego, to okazuje się, że czytanie kodu pobudza w mózgu inne ośrodki niż te zaangażowane w przetwarzanie języka. A konkretnie ogólną sieć mózgową, zwaną siecią wielu żądań (multiple demand network). Aktywuje się ona podczas wykonywania złożonych zadań poznawczych, np. rozwiązywania problemów matematycznych lub logicznych.

Badaniami tego obszaru zajęli się neurolodzy z Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Ani matematyka, ani język obcy

Według naukowców umiejętności czytania kodu komputerowego nie da się jednak umiejscowić dokładnie wśród zdolności matematycznych. Podczas odczytywania kodu aktywują się bowiem także inne części sieci mózgu niż w trakcie rozwiązywania zadań. Jak twierdzi Anna Ivanova, absolwentka MIT i jedna z osób należących do zespołu badawczego: „Zrozumienie kodu komputerowego wydaje się odrębną kwestią. To nie to samo co język i nie to samo co matematyka i logika".

Neuronaukowców zainspirowało programowanie jako nowa dziedzina wiedzy i ludzkiej aktywności. Zaczęli się zastanawiać, jakie są biologiczne predyspozycje do bycia dobrym programistą, tym bardziej że pojawiły się już różne koncepcje na ten temat. Według jednej z nich kodowanie wymaga zdolności matematycznych, według innej – umiejętności językowych. Stąd pomysł, by zbadać, które obszary mózgu aktywują się podczas czytania kodu komputerowego.

Naukowcy do analizy wybrali dwa języki programowania: Python i ScratchJr. W badaniu uczestniczyły osoby, które stosunkowo niedawno osiągnęły pełnoletność. Podczas odczytywania kodu aktywowała się głównie sieć wielu żądań, uruchamiana m.in. podczas jednoczesnego zapamiętywania wielu informacji.

fot. geralt – Pixabay