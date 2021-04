Dogecoin coraz popularniejszą kryptowalutą

Dowcip, który pozwala zarobić

Psia kryptowaluta powstała jako internetowy żart, ale w ostatnim czasie stała się bardzo popularna. Zasługi w jej wypromowaniu ma Elon Musk. Szef Tesli dzięki swoim wpisom na Twitterze i potężnej inwestycji miał wcześniej wpływ na rekordowy wzrost kursu m.in. bitcoina. Ostatnio publikował natomiast dużo wpisów nawiązujących do dogecoina. Również tym razem działania Muska przyniosły efekt – kryptowaluta stała się nagle jedną z najpopularniejszych na świecie.

Za psie pieniądze

Wycena aktywów wciąż jest oczywiście dużo niższa niż w przypadku bitcoina i raczej nigdy nie dotrze do tak wysokiego poziomu. Wpływa na to fakt, że dogecoin nie ogranicza sztucznie podaży, więc do tej pory wyemitowano już 129 miliardów „monet”. Cena jednej sztuki osiągnęła rekordowy poziom 0,45 dolara. Z pozoru jest to niewielka kwota, należy jednak uwzględnić fakt, że w ciągu 10 dni nastąpił wzrost kursu o około 400%.

Pies w kosmosie

Celem społeczności związanej z dogcoinem jest doprowadzenie do sytuacji, w której pojedyncza moneta osiąga wartość 1 dolara. Jeżeli plan się powiedzie, projekt będący żartem pracowników IBM-a znajdzie się wkrótce na liście 100 zbywalnych aktywów o najwyższej kapitalizacji rynkowej. Choć tak silne podbicie kursu wydaje się bardzo trudne, niczego nie można wykluczyć. Ostatni przypadek Gamestopu pokazuje, że przy skoordynowanej akcji wielu mniejszych inwestorów, rzeczywista wartość aktywów w które się inwestuje, wcale nie odgrywa kluczowej roli.

Fot. Pixabay