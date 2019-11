Dokumentacja medyczna na platformie Google'a

„The Wall Street Journal" poinformował, że koncern Google uzyska wgląd w dane medyczne milionów pacjentów zgromadzone przez tysiące szpitali w Stanach Zjednoczonych.

Według dziennika informacje są udostępniane bez powiadamiania pacjentów i lekarzy w wyniku umowy zawartej przez Google'a z organizacją Ascension w ramach tzw. projektu Nightingale. Obejmują one dokumentację medyczną, wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, zapisy dotyczące hospitalizacji oraz personalia pacjentów.

Ascension jest największą w Stanach Zjednoczonych organizacją typu non-profit zajmującą się opieką medyczną. Ma oddziały w 23 stanach oraz w Dystrykcie Kolumbii. Spółki zależne Ascension prowadzą różnorodną działalność: zajmują się m.in. opieką kliniczną, prowadzeniem zakupów medycznych, inwestowaniem w projekty biomedyczne, usługami informacyjnymi, zarządzaniem finansami itp.

Przedstawiciele Google'a i Ascension potwierdzili informacje o zawarciu umowy, ale zaprzeczyli doniesieniom, według których koncern z Mountain View miałby uzyskać wgląd w dane pacjentów. Porozumienie przewiduje, że Ascension wykorzysta usługi chmurowe Google'a (w tym pakiet G Suite) w celu zoptymalizowania procesu wymiany informacji i opieki nad pacjentami (organizacja prowadzi w Stanach Zjednoczonych około 2600 szpitali i innych placówek medycznych). Umowa przewiduje także wspólną pracę nad systemami sztucznej inteligencji wspomagającymi lekarzy.

W oficjalnym komunikacie prasowym wiceprezes Acsension Eduardo Conrado podkreślił, że umowa z Google'em była jawna, a po raz pierwszy mówiono o niej już 25 lipca br. Pracownicy administracyjni i personel kliniczny zostali poinformowani o projekcie Nightingale. W placówkach należących do organizacji lekarze i pielęgniarki uczestniczyli we wdrażaniu projektu.

Dane zgromadzone przez Ascension, hostowane w Google Cloud Platform, są umieszczone w wirtualnej przestrzeni prywatnej należącej do organizacji. Firma Google nie może wykorzystywać tych informacji do celów marketingowych lub analitycznych. Prezes bagatelizuje ponadto obawy o poufność danych: szpitale i dostawcy w całym kraju przenoszą (albo już przeniosły) informacje dotyczące pacjentów do elektronicznych rejestrów przechowywanych w chmurze; niebawem zrobi to cała branża medyczna.

W blogu Google'a pojawiła się z kolei informacja, że umowa z Ascension jest zgodna z przepisami branżowymi, takimi jak ustawa o przenośności ubezpieczeń zdrowotnych z 1996 roku (HIPAA).

fot. Ascension