Doładuj telefon, kładąc go na blacie stołu

Dyskretna podkładka ładująca

W Ikei dostępny jest nowy gadżet o nazwie Sjömärke – bezprzewodowa podkładka ładująca. Kiedy zamocuje się ją do spodu stołu, można ładować telefon, kładąc go po prostu w odpowiednim miejscu na blacie.

Ten niewielki (173 x 86 x 15 mm) hotspot Qi działa, gdy przyczepiony jest do powierzchni drewnianej lub plastikowej. Mocuje się go pod blatem, na którym chcemy ładować telefon (stołu, stolika nocnego, półki itp.) za pomocą dwustronnej taśmy bądź śrub. Zalecana grubość blatu to 1–2,2 cm.

Urządzenie wymaga minimalnej odległości 8 mm od telefonu. Sprzedawane jest w zestawie z kablem zasilającym, taśmą dwustronną i naklejkami-znacznikami miejsca ładowania.

System jest kompatybilny ze standardem zasilania Qi 1.2.4, jest to więc klasyczna ładowarka 5 W.

Urządzenie kosztuje 149 zł. Tutaj można zobaczyć jego instrukcję obsługi.

fot. YouTube/AV Atmos