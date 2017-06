Domowy system WiFi od NETGEAR

AC2200 to kolejny produkt z serii popularnych systemów Orbi WiFi, składających się z routera i pełniącego rolę punktu dostępowego satelity. Urządzenie zapewnia możliwość korzystania z wysokiej szybkości WiFi na powierzchni nawet do 325 m2, przez co idealnie sprawdzi się w domach jednorodzinnych. Co ważne, za sprawą innowacyjnej, trójzakresowej technologii gwarantuje ono najwyższe możliwe prędkości Internetu nawet przy kilku urządzeniach jednocześnie używanych w domu.

Trójzakresowy system posiada własne dedykowane pasmo transmisji, służące wyłącznie zwiększaniu przesyłu danych do satelit Orbi, dzięki czemu dwa pozostałe pasma stają się w pełni dedykowanymi połączeniami dla podłączonych urządzeń domowych. To wszystko sprawia, że domownicy mogą używać szybkiej sieci WiFi nie tylko w części mieszkalnej, ale również w garażu, patio, na strychu czy nawet ogrodzie.

Instalacja Orbi jest łatwa i bardzo intuicyjna. Wystarczy kilka kliknięć wykonanych na urządzeniu mobilnym czy w dowolnej przeglądarce - bez konieczności tworzenia kont ani podawania informacji osobistych. Zarówno router, jak i satelitę można w bardzo prosty sposób aktywować i używać, a dzięki możliwości wpięcia Orbi do modemu operatora internetowego zyskamy jeszcze szybsze łącze. Oba urządzenia nadają się do montażu ściennego. Z powodzeniem można zastąpić nimi domowy router i wzmacniacze sygnału.

Orbi wyposażony jest m.in. w technologię MU-MIMO oraz 4 porty Gigabit Ethernet. Cena zestawu to 1669 PLN.