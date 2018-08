Doogee S50 dostępny w Polsce

Doogee S50 to smartfon, który w zamyśle przeznaczony jest dla użytkowników wymagających maksymalnej ochrony. Na pokładzie urządzenia znalazło się wsparcie dla certyfikatu IP68, a Doogee zapewnia, iż model S50 wytrzyma do 24 godzin w wodzie na głębokości do 1,5 metra.

Smartfon korzysta z 5,7-calowego wyświetlacza, który został wykonany w proporcjach 18:9 i działa w oparciu o rozdzielczość 1440 na 720 pikseli. Za sprawne działanie urządzenia ma odpowiadać procesor MediaTek Helio P23 oraz 6 GB pamięci RAM. Do tego wszystkiego można dorzucić także 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej oraz wsparcie dla kart micro SD.

Na tylnej obudowie Doogee S50 znalazło się miejsce na podwójny sensor o rozdzielczości 16 i 13 megapikseli. Smartfon obsługuje LTE (wraz z pasmem B20) oraz wspiera technologię dual SIM. Długie działanie na jednym ładowaniu ma zapewnić bateria o pojemności 5180 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania.

Ile trzeba zapłacić za Doogee S50? Ceny różnią się w zależności od konfiguracji. Za model z 6 GB RAM i 64 GB miejsca na dane trzeba zapłacić 1299 złotych, a konfiguracja z 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane została wyceniona na 1499 złotych.