Drive Cam Fast Go Full HD - kamerka za 159 zł

Niewielki rozmiar (16,7x11,2x8,7 cm) i waga (44 g) pozwolą na zamontowanie kamery w każdym samochodzie, nie ograniczając przy tym widoczności. Dodatkowo urządzenie wyposażono w system auto start/off/saver, który czyni je praktycznie bezobsługowym (kamera włącza się i dezaktywuje w odpowiednich momentach - np. po wykryciu ruchu).

Co istotne, w kamerze zastosowano zaawansowaną, 4-warstwową soczewkę, która jest całkowicie odporna na odkształcenia przy zmianie temperatur - dzięki temu możemy liczyć na doskonały obraz zarówno w najgorętsze letnie dni, jak w środku mroźnej zimy.

Urządzenie ma też wbudowany G-Sensor (rejestruje wstrząsy) i automatycznie zachowuje nagrany film z wydarzenia. Goclever Drive Cam Fast Go Full HD wyposażono też we wbudowaną baterię o pojemności 180 mAh (co pozwala na rejestrację obrazu podczas postoju w funkcji PARK MODE, dzięki której kamera aktywuje się i rozpoczyna nagrywanie po wykryciu uderzenia - np. przez inny pojazd). Dodatkowo funkcja Motion Detection pozwala na rozpoczęcie rejestracji obrazu po wykryciu ruchu przed pojazdem.

Nagrania z Goclever Model Drive Cam Fast Go Full HD zawierają znak wodny z informacją o dacie i godzinie (co może być kluczowe podczas używania materiału z kamery do przedstawienia okoliczności zdarzenia drogowego). Diody Night Vision gwarantują wyraźny obraz po zmroku i w trudnych warunkach pogodowych.

W zestawie z kamerą znajduje się ładowarka samochodowa oraz uchwyt z przystawką na szybę. Kamera jest dostępna na stronie Goclever w cenie 159 zł.

Najważniejsze funkcje:

- Rozdzielczość FULL HD (1920x1080pix)

- Funkcje: PARKING MODE i MOTION DETECTION (G-Sensor)

- Tryb nocny - Night Vision

- Wygodny ekran podglądu 1,5"

- Funkcja nagrywania w pętli

- Auto START / OFF / SAVER

- Szerokokątny obiektyw 1400

- Wejście na kartę Micro-SD