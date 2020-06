Dropbox nie ustępuje konkurencji

Wykracza poza chmurę

Dropbox poszerza swoją ofertę ze względu na zmiany u konkurencji, czyli w OneDrive Microsoftu, Dysku Google oraz iCloud Apple'a. Nowe funkcje nie dotyczą już tylko usługi udostępniania przestrzeni dyskowej na serwerach.

Większość wprowadzonych opcji jest jeszcze w fazie beta. Dzięki nowym możliwościom firma chce doprowadzić do szerszego wykorzystania jej oferty w różnych aspektach życia użytkowników.

Wersja beta Dropbox Password

Wybrani użytkownicy opcji Plus Dropboxa testują obecnie nowego menedżera haseł. Firma zapewnia, że dzięki niemu hasła będą bezpieczne, ponieważ są zapisywane w trybie zero-knowledge, czyli dostęp do nich ma tylko właściciel konta.

Funkcja będzie miała swoją aplikację dla systemów: iOS, Android, Windows oraz Mac, aby umożliwić logowanie się na konta bez względu na platformę.

Bezpieczne dokumenty

Oprócz nowego menedżera haseł firma wprowadza również funkcję Vault służącą do bezpiecznego przechowywania poufnych dokumentów, takich jak karty ubezpieczeniowe. Dostęp do tych danych jest chroniony kodem PIN. Podobnie jak menedżer haseł Vault jest obecnie w wersji beta dla wybranej grupy użytkowników opcji Plus Dropboxa.

Jeszcze więcej nowości

Oprócz funkcji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa firma ogłosiła także kilka innych opcji, w tym nową, szeroko rozpowszechnioną wersję beta do automatycznego tworzenia kopii zapasowych folderów na komputerach Mac lub PC.

Dostępny jest także nowy plan Dropbox Family, który daje 2 TB przestrzeni dyskowej w chmurze do udostępnienia maksymalnie sześciu osobom. Nie podano jeszcze jego ceny. Plan jest na razie w fazie beta dla wybranych użytkowników.

fot. Dropbox