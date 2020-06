Dropbox zapowiada własnego menedżera haseł

Dropbox ogłosił, że pracuje nad własną usługą Passwords.

To bazujący na chmurze producenta menedżer haseł pozwalający przechowywać dane logowania do stron internetowych i innych usług. Ma on też umożliwiać logowanie się za pomocą autoryzacji, np. zabezpieczeniem biometrycznym.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Autorzy określają swoją usługę jako zero-knowledge encryption, co oznacza, że firma nie pozostawia sobie furtki umożliwiającej jej odczyt haseł użytkownika.

Oprócz przechowywania danych logowania Dropbox dołączył do aplikacji również generator silnych haseł. Będzie on wywoływany na życzenie użytkownika za każdym razem, gdy ten postanowi założyć nowe konto w jakiejś usłudze.

Nie tylko Android

Aplikacja ukaże się w niedalekiej przyszłości. Daty premiery pełnej wersji jeszcze nie znamy, a pierwsze informacje o niej uzyskaliśmy za pośrednictwem sklepu Google Play.

Prawdopodobnie usługa trafi też na komputery i smartfony Apple'a, a dane między urządzeniami będą automatycznie synchronizowane.

fot. Pixabay