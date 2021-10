Drożeje Raspberry Pi

Wszystko przez problemy z łańcuchem dostaw

Eben Upton, dyrektor generalny Raspberry Pi Trading wyjaśnił, że wzrost cen urządzeń przeznaczonych do wspomagania nauki informatyki jest tymczasowy i wpływa tylko na jeden model – Raspberry Pi 4.

Upton potwierdza, że w tym roku uda się powtórzyć wyniku z roku 2020 i dostarczyć 7 milionów sztuk komputerów. Niedobory dotyczą głównie Raspberry Pi Zero i Raspberry Pi 4 2GB.

W lutym ubiegłego roku cena Raspberry Pi 4 2GB spadła z 45 do 35 dolarów, a model z pamięcią 1 GB został wycofany. Cena wariantu 2 GB powraca do poziomu 45 dolarów; model 1 GB trafi znowu do klientów przemysłowych w poprzedniej cenie (35 dolarów).

Trudno przewidzieć jak długo utrzyma się obecny wzrost cen, choć dyrektor Upton jest optymistą mówiąc: „Dobrą wiadomością jest to, że byliśmy w stanie utrzymać ceny dla wszystkich produktów z wyjątkiem jednego; że spodziewamy się mieć wystarczającą ilość układów w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy, aby obsłużyć zarówno obecnych nabywców Raspberry Pi 4 i Compute Module 4, jak i tychw migrujących z Raspberry Pi 3B +, i że widzimy wczesne oznaki poprawy w łańcuchu dostaw".

Biorąc po uwagę sytuację całej branży zmagającej się z brakiem podzespołów, podwyżka o 10 dolarów nie wydaje się dotkliwa, ale prawdopodobnie zachęci więcej osób do zakupu Raspberry Pi 4GB, który kosztuje tylko 55 dolarów. Najdroższy jest model z pamięcią 8GB - jego cena wynosi 75 dolarów.

fot. Pixabay