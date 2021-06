Duck Duck Go ze świetnymi wynikami w latach 2020–2021

Zwycięstwo prywatności

DuckDuckGo w oficjalnym blogu chwali się sukcesami odniesionymi w latach 2020–2021. Aplikacje wyszukiwarki - narzędzie desktopowe i mobilne – w ciągu ostatnich 12 miesięcy zostały pobrane aż 50 milionów razy (więcej niż we wszystkich poprzednich latach razem wziętych). Firma szacuje, że liczba użytkowników wynosi już 70–100 milionów. To nie koniec sukcesów: DuckDuckGo jest teraz drugą najpopularniejszą wyszukiwarką mobilną w m.in. USA, Kanadzie, Holandii i Australii.

Firma ujawniła również plany na przyszłość. Za kilku tygodni zamierza zaprezentować wersję beta programu DuckDuckGo Email Protection, który pozwoli na ochronę prywatności użytkowników bez konieczności zmieniania skrzynki e-mailowej. Tego lata DuckDuckGo chce również wprowadzić narzędzie blokujące działania śledzące aplikacji mobilnych, a do końca roku pokaże nową wersję narzędzia wyszukującego na komputery stacjonarne.

Ochrona danych

DuckDuckGo to jeden z najpopularniejszych operatorów usług kładących nacisk na prywatność. Firma od wielu lat podkreśla, że nie gromadzi danych użytkowników, co uniemożliwia konstruowanie ich profili czy personalizację wyników wyszukiwania. Autorska wyszukiwarka DuckDuckGo blokuje skrypty śledzące i wyposażona jest we wtyczkę wymuszającą szyfrowanie. Zapewniająca prywatność przeglądarka jest częściowo otwartym oprogramowaniem, co oznacza, że każdy użytkownik może zapoznać się z jej kodem źródłowym (narzędzia do wyszukiwania opatentowane przez firmę są w programami open source już w pełni).

fot. DuckDuckGo