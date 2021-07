DuckDuckGo wprowadza ochronę e-maili

Walka ze śledzeniem

DuckDuckGo, firma znana głównie z chroniącej prywatność przeglądarki i wyszukiwarki, wprowadza usługę ochrony poczty elektronicznej. Aplikacja DuckDuckGo pozwoli wygenerować adres e-mailowy z domeny „@duck.com" – wysyłane na niego wiadomości będą oczyszczane ze skryptów śledzących, a następnie przekazywane użytkownikowi do jego „zwykłej", wykorzystywanej na co dzień skrzynki pocztowej.

Aby skorzystać z usługi, wystarczy skojarzyć adres z końcówką „@duck.com" z własnym kontem pocztowym. DuckDuckGo podkreśla, że nie przetrzymuje listów – usuwa z nich tylko elementy śledzące, które są wykorzystywane np. w celu personalizowania. Następnie przekazuje „oczyszczone" wiadomości prosto do skrzynki użytkownika, nawet tej zarządzanej przez zewnętrzną firmę.

Tylko raz

DuckDuckGo pozwoli również wygenerować jednorazowy adres e-mailowy, z którego będzie można korzystać na stronach WWW, których zabezpieczeń i obowiązujących zasad poszanowania prywatności nie jest się pewnym. Uchroni to użytkownika nie tylko przed zbieraniem danych i personalizowaniem reklam, ale również przed wyciekami – skoro adres będzie jednorazowy, to nawet gdy zostanie wykradziony razem z hasłem, nie będzie to stanowić zagrożenia dla kont tego samego użytkownika na innych stronach.

Zgłoszenia otwarte

Do przetestowania usługi można już zgłosić się w aplikacji DuckDuckGo. Wystarczy uruchomić ustawienia i zadeklarować zainteresowanie ochroną e-maili. Przeglądarka prześle powiadomienie, gdy nadejdzie kolej użytkownika do sprawdzenia zabezpieczeń poczty.

fot. DuckDuckGo