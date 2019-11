DuckDuckGo z kolejną funkcją

Dzięki nowemu rozszerzeniu DuckDuckGo sprawdza, czy wybrany przez nas adres strony internetowej działający z wykorzystaniem protokołu HTTP oferuje jego szyfrowaną wersję. Jeśli tak jest, użytkownik automatycznie zostaje przenoszony do wersji HTTPS, a jego dane są chronione. To kolejna zaleta tej wyszukiwarki, obok zaprzestania profilowania wyników wyszukiwania pod użytkownika.

W związku z tym, że wyniki wyszukania DuckDuckGo nie ograniczają się do wyświetlania witryn, które lubimy lub które są wysoko pozycjonowane, możemy za jej pomocą lepiej eksplorować sieć. Automatyczne przenoszenie do protokołu HTTPS nie tylko wpływa na bezpieczeństwo wyszukiwania, ale i świadczy o tym, że twórcy narzędzia chcą konkurować z najpopularniejszą wyszukiwarką na świecie – Google'm. Kod mechanizmu wyszukiwania DuckDuckGo można znaleźć na GitHubie, gdzie jest on udostępniany na licencji Apache.

fot. Gerd Altmann/Pixabay