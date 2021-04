DuckDuckGo zablokuje śledzenie użytkowników Chrome’a

Schowaj się przed guglem

Autorzy wyszukiwarki DuckDuckGo zapowiedzieli opracowanie nowej wtyczki, która będzie mogła zablokować nowe skrypty śledzące Google’a. Jej zainstalowanie powinno znacząco zwiększyć prywatność użytkownika podczas korzystania z wyszukiwarki Chrome. Nie jest tajemnicą, że Google na różne sposoby gromadzi dane o użytkownikach, głównie w celach reklamowych. Największe wątpliwości budzi jednak udostępnianie ich innym firmom.

W grupie siła

Google nie pozostaje przy tym głuchy na wątpliwości użytkowników. Wspomniane już nowe algorytmy to poniekąd ukłon w stronę społeczności. Firma wprowadziła w ostatnim czasie mający gwarantować większą prywatność system Federated Learning of Cohorts (FLoC). Ten nowy sposób gromadzenia danych nie polega już na zbieraniu informacji na temat indywidualnych użytkowników. Najpierw przypisuje natomiast osobę do większej społeczności korzystającej z konkretnego serwisu, a następnie analizuje dane grupowo. To, co otrzymuje firma, składa się na wypadkowe informacje opisujące większą grupę internautów.

Twórcy DuckDuckGo wciąż mają jednak wątpliwości wynikające z tego, że Google nie informuje o tym fakcie wprost. Zainstalowanie wtyczki ma sprawić, że nie będziemy brani pod uwagę w tego typu statystykach.

Obecnie rozszerzenie jest jeszcze skuteczne, nie zapominajmy jednak, że Google w przeszłości nieraz obchodził podobne blokady.

fot. DuckDuckGo