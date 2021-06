Duńczycy pomagali szpiegować europejskich polityków

Od 2012 do 2014 roku trwała tajna operacja prowadzona na mocy porozumienia zawartego przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Krajowego (NSA, National Security Agency) i duńską Służbę Wywiadu Obronnego (FE, Forsvarets Efterretningstjeneste). Jej rezultatem było podsłuchiwanie europejskich polityków (m.in. Angeli Merkel) przez amerykański wywiad – poinformowała duńska rozgłośnia DR.

W ramach tzw. Operacji Dunhammer pracownicy NSA uzyskali dostęp do ważnego węzła internetowego i komunikacyjnego w położonym nieopodal Kopenhagi mieście Dragor. Właśnie tam kilka kabli podwodnych łączy Danię z Półwyspem Skandynawskim. Amerykańskie służby uruchomiły w węźle system przechwytywania danych o nazwie Xkeyscore.

Efektem działania XKeyscore było masowe podsłuchiwanie ruchu internetowego i przechwytywanie takich mechanizmów łączności, jak e-maile, rozmowy telefoniczne, SMS-y i wiadomości na czacie wysyłane na telefony i skrzynki poczty elektronicznej europejskich polityków.

Operacja została wstrzymana w 2014 roku, gdy wskutek informacji przekazanych przez Edwarda Snowdena agenci duńskiego wywiadu zorientowali się, że NSA szpiegowała także członków duńskiego rządu.

Biden is well-prepared to answer for this when he soon visits Europe since, of course, he was deeply involved in this scandal the first time around.



There should be an explicit requirement for full public disclosure not only from Denmark, but their senior partner as well. https://t.co/TJL7gr6dy8