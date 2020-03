Duolingo uczy czytać i pisać

Na razie ta forma nauczania dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat dostępna jest bez reklam w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii i Nowej Zelandii. Aplikacja zawiera ponad 300 krótkich lekcji, które uczą czytania i pisania w języku angielskim. Założyciel platformy Duolingo Luis von Ahn uważa, że przyczynia się ona do likwidacji analfabetyzmu na świecie.

Duolingo przygotowywało się do uruchomienia aplikacji w drugiej połowie tego roku, jednak pandemia Covid-19 spowodowała, że apkę zdecydowano się uruchomić szybciej, m.in. po to, by ulżyć rodzicom spędzającym czas ze swoimi dziećmi podczas kwarantanny.

Na razie aplikacja jest dostępna tylko w języku angielskim i na system iOS, ale Duolingo planuje w przyszłości uruchomić też wersję na inne systemy.

fot. Chuck Underwood – Pixabay