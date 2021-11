Duża transakcja w branży usług chmurowych

Szwedzi stawiają na IoT

Producent sprzętu telekomunikacyjnego zamierza dzięki przejęciu poszerzyć zestaw własnych narzędzi 5G o systemy służące do komunikacji w chmurze.

Jest to jedna z największych transakcji w historii Ericssona i kolejna inwestycja (po zeszłorocznym zakupie firmy Cradlepoint za 1,1 miliarda dolarów) w narzędzia służące do zapewnienia łączności urządzeniom Internetu rzeczy (IoT, Internet of Things) przez sieć 4G i 5G.

Vonage jest autorem interfejsu programowania aplikacji (API), który pomaga inteligentnym urządzeniom komunikować się ze sobą.

„Vonage jest uzupełnieniem tego, co do tej pory zbudowaliśmy. Cradlepoint był również jednym z najważniejszych etapów budowania przedsiębiorstwa" – powiedział agencji Reutera dyrektor finansowy Ericssona, Carl Mellander.

Transakcja zostanie najprawdopodobniej sfinalizowana w pierwszej połowie 2022 roku, po uzyskaniu zgody akcjonariuszy firmy Vonage i formalności regulacyjnych.

fot. Leon Seibert – Unsplash