Duże serwisy chcą przenieść działalność do Web3?

Opór użytkowników

Web3 to środowisko zdecentralizowanych aplikacji działających w łańcuchu bloków (blockchain). Niektóre duże serwisy zamierzają przenieść tam działalność. Niedawno ogłosił to Kickstarter i wspomniał o tym dyrektor Discorda. Użytkownicy platform nie są entuzjastami tych planów.

Kickstarter to serwis crowdfundingowy, za pośrednictwem którego są organizowane zbiórki pieniężne na różne cele. Na początku grudnia platforma poinformowała w blogu i na Twitterze, że w przyszłości zamierza przenieść działalność do łańcucha bloków. Najpierw jednak pozwoli użytkownikom korzystać z kryptowaluty jako środka rozliczeniowego w zbiórkach. Monetą wybraną przez Kickstartera miał być token Celo działający w blockchainie Ethereum. Według serwisu przybliży to organizatorów zbiórek do darczyńców.

Administratorzy Kickstartera napisali w blogu: „Twórcy i uczestnicy zbiórek powinni mieć możliwość łatwiejszego i głębszego uczestnictwa w projektach, utrzymywać lepszą kontrolę nad swoimi danymi i dysponować niezawodnymi narzędziami do oceny wiarygodności i rentowności projektu".

Użytkownicy Kickstartera zareagowali na te deklaracje z niechęcią. Niektórzy zagrozili nawet, że zrezygnują z usług serwisu, jako powód podając negatywny wpływ kryptowalut na środowisko.

Jason Citron, dyrektor generalny Discorda, aplikacji do prowadzenia rozmów głosowych i tekstowych za pośrednictwem internetu, poinformował na Twitterze o funkcjach, które posłużą do łączenia portfeli kryptowalutowych z kontem użytkownika.

Wielu użytkowników odpowiedziało Citronowi, że kryptowaluty mogą służyć do prania brudnych pieniędzy i oszustw, a technologia blockchain jest zagrożeniem dla środowiska.

Citron odparł, że pomysł na zastosowanie kryptowalut w Discordzie jest na razie „wewnętrzną koncepcją" i serwis nie ma konkretnych planów wprowadzenia jej w życie.

fot. Tumisu – Pixabay